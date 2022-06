À peine retrouvé, l’équilibre financier de l’ISBW est déjà menacé

Si les comptes de l’intercommunale sont, cette année, en boni, c’est parce que la Province est intervenue pour renflouer l’ISBW en injectant 320000 € et parce que l’intercommunale a réalisé de gros efforts de réduction de ses coûts de fonctionnement. La Province est également revenue sur sa décision de réduire sa subvention annuelle.

L’intercommunale a donc pu souffler. Mais cela ne va pas durer, estime André Antoine (LE) qui fait part de ses inquiétudes sur les finances de l’ISBW tout en soulignant "la grande qualité de gestion de l’équipe dirigeante qui, malgré une crise sanitaire particulièrement pénible et un contexte financier assurément anxiogène, n’a cessé de rechercher des solutions tout en rassurant au mieux leurs nombreux agents" .

Mais quels que soient la qualité des dirigeants de l’intercommunale et les résultats de l’audit indépendant actuellement mené, l’ISBW se retrouvera immanquablement devant de nouvelles difficultés financières, prévient André Antoine. "L’exercice 2021 se présente comme une éclaircie dans un paysage financier particulièrement morose. Mais il risque, malheureusement, d’être de très courte durée tant de nouveaux nuages s’amoncellent au-dessus de l’ISBW. L’intercommunale va devoir faire face à l’indexation des salaires. Les frais de déplacement des travailleurs augmentent aussi fortement. Le siège central de Chastre est particulièrement coûteux, notamment en frais énergétiques. L’intercommunale a reporté le renouvellement de son parc informatique. Mais elle ne pourra pas le faire éternellement."

L’ISBWest bien consciente de ces difficultés qu’André Antoine veut rappeler aux conseillers communaux brabançons wallons: le conseil d’administration de l’ISBW a chargé un bureau d’experts de trouver des pistes pour tenter d’assurer un équilibre financier pérenne à l’intercommunale.

Concernant les coûts énergétiques du siège social, l’ISBWenvisage un déménagement.

Une augmentation «inévitable» de l’intervention des communes et de la Province

Pour le député Antoine, un avenir financier pérenne pour l’ISBW passe par une augmentation "indispensable et inévitable" de l’intervention des communes et de la Province. "Pour l’ISBW, l’heure de vérité est proche et implique une réaction tant de ses actionnaires que des pouvoirs subsidiants. L’ONE et l’Aviq ne peuvent plus se permettre de rester au balcon sans couvrir plus justement les services sociaux rendus par l’intercommunale à notre population jeune et plus âgée."