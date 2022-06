Fête de la musique en Brabant wallon: à Ittre, Villers-la-Ville, Lasne, Jodoigne et Braine-l'Alleud

Chez Bobbi, Chaussée de Nivelles 37 A, à Haut-Ittre annick@zik-zak.be, 0476 53 00 56

À Ophain , l’affiche proposée par l’ASBL Notre Village le vendredi 17 juin est riche et éclectique. À 16h et 18h, démonstration de djembé avec Teroubi. À 17h, c’est le style afrobeat de Wanino qui prend la relève, suivi à 19h, de la chanson française selon Icare. À 20h, N’Doubelane enchaînera avec sa musique du monde. On terminera à 21h avec Blue Caps, un groupe de cover qui mettra le feu.

Notre Village, rue Sart Moulin 1 à Ophain pascal.rommelaere@vivreauvillage1.be, 0477 82 62 33

À Villers-la-Ville , c’est le groupe Sttellla, soit Jean-Luc Fonck et ses célèbres calembours, qui tiendra le haut de l’affiche le 18 juin, à 20h30, au complexe sportif de Sart-Dames-Avelines. Mais l’affiche est riche et la fête commencera dès 14h avec Ici Baba pour les plus jeunes. À 15h30, c’est Noli puis à 16h20, Le réveil Tillycien, ensemble instrumental, mettra son grain de sel classique. À 17h10, concert hommage au célèbre groupe de rock Nirvana par Folk Nevermind. À 18h50, Ilia; à 19h40 et à 22h, animation avec Le Rythme des fourmis; et on achèvera la journée avec un concert pop-rock de Piwi Leman Exposant 4, suivi des mélodies électro de The Oak3 qui démarrera à minuit.

Complexe sportif de Sart-Dames-Avelines, Chemin Bruyère du Coq 51 à Villers-la-Ville

071 81 68 05

À Lasne , le mardi 21 juin à 20h30, le Rideau Rouge mettra en lumière la pop indie du jeune et surdoué Satchel Hart. Il sera suivi d’une jam session, un exercice familier au public du Rideau Rouge.

Le Rideau Rouge, route de Renipont 70 à Lasne

02653 92 58, info@lerideaurouge.be

À Jodoigne, le 17 juin, concert des Peaky’s à 19h au Parc de l’Espace Géradin. Manifestation en plein air et chapiteau prévu en cas de pluie.

Parc de l’Espace Géradin, ch. de Charleroi 1, Jodoigne