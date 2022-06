Pour une raison que l’enquête devra déterminer – il se pourrait que ce soit dû à un phénomène d’autocombustion – de la paille et du foin entreposé dans le hangar ont pris feu. Le hangar concerné n’est pas attenant à la ferme: de construction assez récente, il est situé de l’autre côté de la voirie par rapport au corps de logis. Des animaux se trouvaient dans le hangar mais ils ont pu être évacués. A priori, les dégâts ne sont donc que matériels. Les pompiers étaient encore à l’œuvre vers 23h, pendant que plusieurs fermiers des environs aidaient l’exploitant à évacuer la paille jouxtant l’incendie afin de limiter les dégâts. Le bourgmestre de Villers-la-Ville, Emmanuel Burton, s’est rendu sur place, de même que la police de la zone Orne-Thyle.

Une importante colonne de fumée se dégageait des lieux vendredi soir et dans un premier temps, la Commune, sur les réseaux sociaux, avait demandé aux habitants de Mellery et de Strichon de garder leurs portes et fenêtres fermées par précaution. Le hangar en flammes était en effet couvert d’un toit d’Eternit. Vérification faite, il s’agissait de matériaux récents et si la fumée pouvait être incommodante pour les riverains, elle n’était pas toxique.