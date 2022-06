Odoo veut recruter 900 personnes en Belgique et ouvrira six nouveaux bureaux dans le monde

Odoo était déjà présente sur ces marchés mais l’ouverture de bureaux locaux lui permettra de mieux prendre en compte les spécificités locales avec des responsables qui ont la culture du pays et en parlent la langue. L’objectif est aussi d’aider plus efficacement sur place les partenaires d’Odoo, et d’accroitre la visibilité de la société afin de maintenir la croissance.

Sur les cinq premiers mois de l’année, Odoo a connu une croissance de 60% et elle espère terminer 2022 avec un chiffre d’affaires de 270 à 300 millions d’euros. Le maintien de cette croissance passe par le recrutement et l’entreprise wallonne compte engager 900 personnes en Belgique en 2022. Il s’agit notamment de commerciaux et de développeurs, qu’Odoo recrute un peu partout en Europe et hors Europe. La société assure des formations et a développé une expérience avec Technobel et le Forem. Elle met aussi en oeuvre un programme qui permet aux candidats de passer par plusieurs départements de la société avant de choisir dans lequel ils veulent continuer.

Odoo veut également permettre aux élèves de l’enseignement secondaire de découvrir le monde de l’entreprise, les logiciels de gestion et différents métiers liés. Elle le faisait jusqu’à présent au travers du jeu "Scale Up" déjà distribué à 25.000 exemplaires et lancera une nouvelle expérience, le LabOdoo, à partir d’octobre prochain. Il s’agit d’un semi-remorque qui se déplacera gratuitement dans les écoles en Belgique et qui permettra aux jeunes, lors d’ateliers organisés dans la remorque dépliable, de simuler la gestion d’une entreprise au travers de neuf départements qui s’occupent de comptabilité, gestion des ressources humaines, gestion des stocks, des points de vente, etc. Cette initiative s’adresse aux élèves de 5e secondaire et nonante établissements scolaires ont déjà sollicité ce LabOdoo, dont le planning est complet jusqu’en avril 2023.