L’ISBWcherche deux accueillant(e)s d’enfants pour Grez-Doiceau

Ces habitations ont récemment été libérées, car les précédents exploitants ont changé d’orientation professionnelle. "Les deux habitations sont donc vides à l’heure actuelle et il serait dommage qu’elles redeviennent des logements classiques, sachant qu’il y a des listes d’attente énormes dans les crèches et autres maisons d’accueil" , explique Cédric Leneau, directeur de l’APIBW (Agence de promotion immobilière du Brabant wallon), propriétaire des deux bâtiments.

Les deux maisons sont situées dans le Domaine des Vallées. Chacune d’entre elles affiche 220m2de surface habitable et possède un jardin d’environ 360m2 (dont une partie privative). Chaque maison comprend trois chambres, une salle de bains et une salle de douche, un salon/salle à manger et une cuisine.

Le loyer est d’environ 900€ par mois (près de 30% en dessous des prix du marché). Le contrat de travail et le contrat de location sont liés afin d’assurer la pérennité du projet. L’ISBW prend en charge la gestion des accueillant(e)s sous contrat salarial et assure leur formation continue.

Toute personne intéressée est invitée à contacter Marie Capelle à l’ISBW (081622718) ou à consulter le site de l’intercommunale.