OLLN2.0-MR (minorité) souhaite depuis de longues années que des caméras de surveillance soient installées à Ottignies-Louvain-la-Neuve. "Non pas pour fliquer les moindres faits et gestes de la population, mais bien pour aider les enquêteurs à identifier les auteurs en cas de commission d’infractions" , précise son chef de file, Nicolas Van der Maren, tout en sachant bien que ce n’est pas "la panacée pour lutter contre les infractions et les incivilités mais que c’est une mesure qui doit en accompagner d’autres en matière de prévention et de dissuasion" .