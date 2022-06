Logistics Nivelles fermera à la mi-novembre

On se rappellera que le groupe Kuehne + Nagel, dont dépend Logistics Nivelles, a décidé de clôturer unilatéralement la phase 1 de la procédure Renault et les négociations en cours aujourd’hui se déroulent donc dans le cadre de la phase 2. En clair, on ne négocie plus à présent que le contenu du plan social dont bénéficieront les travailleurs qui vont perdre leur emploi.

Les premiers licenciements interviendront à partir du 1erjuillet

L’ensemble du personnel, en réalité. Parce que depuis le mois de septembre et l’annonce de l’intention du groupe logistique international de fermer entièrement son site de Nivelles, les différentes étapes de la procédure Renault sur le licenciement collectif n’ont pas permis d’infléchir la position de la direction. La date de cet arrêt total des activités de Logistics Nivelles est d’ailleurs à présent connue: Kuehne + Nagel compte fermer son site aclot à la mi-novembre.

Le processus sera en réalité progressif: d’après le planning qui a été communiqué aux syndicats, le traitement des produits secs fermera dès septembre dans le zoning Sud, et les autres départements suivront. Comme le prévoyait le premier protocole d’accord conclu en décembre dernier entre les syndicats et la direction, les premiers licenciements – au total, plus de 500emplois seront supprimés – interviendront à partir du 1erjuillet prochain.

S’il n’y a toujours pas d’accord entre les parties sur les conditions de départ, les discussions entrent tout de même dans une phase finale, indiquent les syndicats. Les grandes lignes semblent désormais fixées et les réunions du conseil d’entreprise qui se poursuivent servent désormais à s’accorder sur des détails. Certains de ceux-ci restant à affiner, une nouvelle réunion est programmée la semaine prochaine.

Le permanent CNE Didier Lebbe précisait ce jeudi soir que le contenu de l’accord à venir ne sera de toute façon pas présenté au personnel pour approbation avant que la direction, qui a promis de le faire, ne fournisse pour chaque travailleur un décompte détaillé de sa situation personnelle au regard du plan social.