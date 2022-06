" Nous observons une augmentation des dépenses ordinaires de 1691695 € et une augmentation des recettes de 1649544 € soit des variations de 10% par rapport au budget initial 2022. Les dépenses du personnel augmentent de 230000 €. Les dépenses de fonctionnement sont aussi en hausse de 230000 € à cause en partie de l’éclairage public (+ 100000 €), des carburants des véhicules (+ 17500 €), des fournitures et travaux de voiries (+ 70000 €) ", explique l’échevin. Les recettes augmentent de 140000 € grâce à une subvention majorée du Fonds des communes et des recettes supérieures venant du précompte immobilier. Le résultat global à l’issue de l’année 2021, soit 1,577 million€, vient en recette dans la modification budgétaire.

Trente projets en plus

Au niveau des investissements (budget extraordinaire), l’échevin a expliqué que le budget initial était fixé à 5514693 € pour 97 projets. " Nous avons décidé une majoration de 60% du budget initial en ajoutant 30 projets supplémentaires ".

Axel Ectors a alors énuméré les projets ajoutés dans le budget. Il s’agit entre autres de deux salles de réunion et des sanitaires à la bibliothèque lors de son aménagement à la rue Defalque, du placement d’une borne de recharge électrique rue du Werchai, l’aménagement du parking à la gare de Faux, l’achat d’un camion balayeuse, une étude et des aménagements de la rue Chapelle aux Sabots où une zone de rencontres sera aménagée.

La Commune entend aussi faire un état des lieux des voiries pour lister les travaux à réaliser dans le but de pouvoir mieux répondre aux différents appels à projets de la Région wallonne, aménager le co-accueil à la rue de la Quenique pour un budget de 300000 €, acquérir des caméras de surveillance pour améliorer la propreté publique, et mener des études hydrauliques dans le but de lutter contre les inondations et les coulées de boue aux rues Vital Casse, Ferme du Cocq et de la Marache. Un budget (80000 €) est aussi prévu pour une étude concernant la troisième phase des travaux du Foyer Populaire.

La liste du mayeur a approuvé la modification budgétaire, Écolo a voté contre, excepté Anne-Sophie Vanderstichelen, qui s’est abstenue ainsi que Maryline Charlier (Oxygène).