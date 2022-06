Sept fonctionnaires manquent pour faire tourner l’urbanisme en Brabant wallon

Le député wallon André Antoine (LE) s’est fait le relais de ces plaintes au Parlement wallon. "Plusieurs plaintes émanent des Communes du Brabant wallon, toutes couleurs politiques confondues, et de nombreux architectes confirment le manque d’effectifs et les lenteurs de la direction extérieure du SPW Territoire du Brabant wallon."

Le ministre wallon de l’Aménagement du Territoire, Willy Borsus (MR), a confirmé les difficultés de la direction extérieure basée à Wavre: "La fonctionnaire déléguée en titre est actuellement absente pour cause de maladie, et ce depuis le 2 juin 2021.Malgré cela, la fonction a continué à être assurée en permanence.Un agent des services centraux a rapidement été envoyé au sein de la direction afin de renforcer l’équipe et de prendre en charge la responsabilité de fonctionnaire délégué et de directeur."

Willy Borsus a également chiffré le manque de personnel auquel fait face la direction extérieure du SPW Territoire du Brabant wallon: "Des renforts sont indubitablement nécessaires.Ces trois dernières années, sept postes ont été ouverts en Brabant wallon. Trois sont aujourd’hui occupés. Dans les plans de personnel 2022-2023 en cours d’approbation, trois postes sont ouverts dans le Brabant wallon. À Wavre, si tout le personnel demandé était actif, à l’évidence, l’équipe serait largement suffisante pour faire face au nombre de dossiers à traiter par cette direction."

Sept postes sont donc à pourvoir pour compléter les équipes de la direction extérieure du SPW Territoire du Brabant wallon.

17 des 45 postes ouverts ont trouvé preneurs

Le ministre précise que le Brabant wallon n’est pas seul à devoir faire face à un manque de personnel. Seuls 17 des 45 postes statutaires ouverts, ces trois dernières années, dans le département "Territoire" du SPW ont trouvé preneurs.

"Cette situation est due à plusieurs paramètres: non seulement la longueur et la complexité de la procédure de recrutement, mais surtout le manque de candidatures reçues" , relevait le ministre

Ce qui amenait le député Antoine à suggérer deux pistes pour faciliter le recrutement: revoir les échelles barémiques prévues pour ces postes, et envisager le recrutement d’agents pensionnés.