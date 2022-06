Cette décision a été difficile à prendre. Je suis toujours étudiante et cette année a été éprouvante. Je suis en avant-dernière année de master et elle est décisive. Entre les stages et le mémoire, j’ai vraiment eu peu de temps pour moi. De plus, l’année prochaine, j’aimerais me consacrer à 100% à mes études et à mon mémoire. Siéger au conseil, être déléguée de cours, être présidente des délégués de la faculté sont des choses formidables qui m’ont fait grandir, mais il est temps de me consacrer pleinement à mon avenir.

Vous avez siégé pendant 3 ans et demi. Un bilan?

J’ai appris le fonctionnement d’une commune et découvert toutes les personnes qui gravitent autour. Je pense que peu de gens se rendent compte de l’investissement de toutes ces personnes pour le bon fonctionnement de la commune. Ensuite, et cela m’a fait grandir: j’ai appris à m’affirmer, à débattre, à comprendre des chiffres et des tableaux à n’en plus finir. J’ai aussi rencontré beaucoup de personnes qui m’ont conseillée, épaulée. Oui, j’en ressors grandie.

Déçue de ne pas aller au bout du mandat?

Bien sûr. C’était un défi personnel avant tout. Être une jeune fille de 20ans, se présenter sur une liste, siéger dans l’opposition, je pense que c’est un défi de taille. Je suis déjà très fière de m’être lancée et d’avoir été élue. Pour autant, je n’abandonne pas la politique, mais je dois faire des choix et mon avenir professionnel est une priorité.

Vous aviez 20 ans lors des élections 2018. Mathilde Gramme au conseil, c’était place à la jeunesse. Avez-vous su apporter ce que vous espériez?

Oui et non. J’ai bien remarqué que mon âge avait apporté «un vent de fraîcheur» au conseil. J’ai apprécié la place qu’on m’y a laissée et je me suis sentie encouragée, autant de la part d’Écolo que de la majorité. J’aurais voulu encourager davantage les jeunes à s’investir en politique et j’espère avoir peut-être servi d’exemple. On n’est jamais trop jeune, il faut juste être conscient des sacrifices que cela demande. L’expérience, ça s’acquiert.

Si c’était à refaire…

Je serais mieux préparée et plus au courant des sacrifices que cela demande. Je suis encore jeune et j’apprends au fur et à mesure. Je pense que si je devais revenir dans quelques années, je me sentirais plus à ma place, mieux informée des dossiers et je prendrais davantage la parole car je sais que je suis écoutée.

La commune évolue-t-elle comme vous l’espériez?

On vit dans une commune agréable. Cependant, la transparence manque encore et les citoyens ne sont pas toujours au courant de ce qui est discuté au conseil communal et comment. J’espère que dans quelques années, Écolo aura enfin la place qu’il mérite et ses initiatives reconnues.

Carole Crabbé terminera votre mandat. Si vous deviez la présenter en quelques mots…

C’est une femme impliquée, bosseuse et elle n’a pas sa langue dans sa poche. Je pense qu’elle fera son effet au conseil communal. Elle connaît ses dossiers et s’implique dans sa tâche. Je pense qu’avec elle, Muriel (Flamand) et Colette (Prevost) vont être soutenues et écoutées.