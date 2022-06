« Le pôle sportif Baudouin Ier à Louvain-la-Neuve fait trop de bruit »

Sébastien Combéfis a mis en branle la procédure pour interpeller le collège en prélude à la séance. Les tapages, tant diurnes que nocturnes, sont "de plus en plus récurrents" et "gagnent en intensité" . Il a cité une série de faits concernant surtout le Louvain-la-Neuve Hockey Club, un peu moins le Rugby Ottignies Club (ROC), très peu le skatepark ouvert l’an dernier et qui suscitait pas mal de craintes parmi les riverains et pas du tout la pétanque.

Le président de l’AH a notamment pointé les finales des play-off des championnats de hockey dames et messieurs en division d’honneur les 7 et 8 mai 2022 pour lesquelles des tribunes de 3000 places avaient été montées.

Il a donc demandé quelle maîtrise la Ville a-t-elle encore sur le développement du pôle sportif et quelles mesures allait-elle prendre pour éviter les nuisances.

Pas les entraînements ni les matchs le problème retient l’échevin des Sports

L’échevin des Sports, Benoît Jacob (Avenir) a défendu le pôle sportif fréquenté régulièrement par plus de 2000 sportifs. Il a mis en exergue le fait que ce ne sont pas les entraînements ou les matchs de hockey ou de rugby qui sont pointés du doigt mais bien des événements particuliers.

En ce qui concerne les finales des play-off de hockey, il a souligné que c’était une opportunité pour le club et la Ville d’accueillir ce genre d’événements. De plus, les jeunes joueurs ont pu côtoyer des hockeyeurs champions du monde de la discipline avec l’équipe nationale. "Pour eux, c’est inoubliable."

Enfin, une réunion, devant se tenir en mai mais reportée au 28 juin, rassemblera la Ville, les clubs et les riverains. Il y sera question de la cohabitation entre le pôle sportif et les riverains lors des événements exceptionnels.

Le président de l’AH fut un peu déçu de la réponse, il aurait souhaité que l’échevin s’exprime sur l’évolution du pôle sportif et les mesures à prendre contre les nuisances.

Lors du conseil, il a aussi été question de la rénovation, pour un montant de 134630,65€, de la toiture du club house partagé par le rugby et le hockey.

Un club house en infraction urbanistique?

Dominique Bidoul (OLLN2.0-MR, minorité) a trouvé le montant insuffisant vu la hausse du coût des matériaux mais il a surtout fait remarquer que le permis d’urbanisme pour ces pavillons, un don d’un hôpital brainois, avait été accordé en 2012 pour une durée de cinq ans. "A-t-il été prolongé? Sinon, on nous demande d’approuver des travaux sur un bâtiment en infratraction urbanistique."

Embarras au sein de la majorité, personne ne sachant répondre à la question.

Au final, OLLN2.0-MR s’est abstenu au moment du vote, comprenant bien l’urgence des rénovations mais ne voulant pas passer outre le problème administratif mis en avant.

"Ces pavillons sont toutefois vétustes et un jour, il faudra trouver une solution pérenne" , nous a confiés le chef de file d’OLLN2.0, Nicolas Van der Maren.