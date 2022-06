62 millions d’euros réclamés à Visa et Mastercard

Afin de comprendre le litige, il convient d’exposer le fonctionnement d’un paiement par carte bancaire. Dans les systèmes développés par les sociétés précitées, ce paiement implique quatre intervenants, d’une part le client et sa banque (dite émettrice), de l’autre le vendeur et sa banque (dite acquéreuse).

Lors du paiement par carte, le client insère celle-ci dans le terminal du vendeur, à la suite de quoi la banque acquéreuse contacte la banque émettrice afin de vérifier si l’opération peut être autorisée. Pour la communication de ces données, la banque acquéreuse va payer une commission (la CMI) à la banque émettrice.

Suite à l’autorisation, la banque émettrice débite le compte du client de la somme exacte de l’achat et verse celle-ci, sous déduction de la CMI, à la banque acquéreuse tandis que cette dernière crédite le compte du commerçant du montant de la vente sous déduction des MSC (merchant service charge), à savoir les frais que le commerçant paie à sa banque pour les services bancaires et qui incluent la CMI.

Les CMI sont de trois ordres: domestiques (l’émetteur de la carte et le commerçant se trouvent dans le même pays), intra-EEE (ils se trouvent dans deux pays différents à l’intérieur de l’Espace économique européen) ou interrégionales (une des parties à l’intérieur de l’EEE, l’autre à l’extérieur de celui-ci).

Visa et Mastercard interviennent dans ce schéma en mettant leur plateforme à disposition pour réaliser ces opérations moyennant paiement de licences et respect des règles de fonctionnement.

Parmi ces règles figure celle, obligatoire, de paiement d’une commission par la banque acquéreuse à la banque émettrice. En principe, les banques sont libres de fixer entre elles le montant des commissions d’interchange. Elles peuvent le faire de manière bilatérale ou multilatérale, tant au niveau domestique qu’intra-EEE.

Les règles de Visa et Mastercard prévoient que si les banques ne négocient pas de CMI, elles doivent appliquer une CMI multilatérale par défaut, fixée par les fournisseurs de plateforme.

Un système qui fausse le jeu de la concurrence?

Et c’est là que le bât blesse selon les sociétés tchèques et slovaques. Elles considèrent que, en fixant les valeurs par défaut à un taux excessif, Visa et Mastercard dissuadent les banques d’en négocier d’autres moins élevées, de sorte que les commerçants n’ont pas réellement la possibilité de négocier les MSC avec leur banque puisque la CMI constitue la part la plus importante de celles-ci. Le système fausserait donc le jeu de la concurrence en violation des dispositions européennes.

Pour fixer leur dommage, les sociétés demanderesses se fondent sur le règlement européen du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Ce règlement fixe le plafond des CMI à 0,2% de la transaction pour les cartes de débit et à 0,3% pour les cartes de crédit. Ces plafonds sont entrés en vigueur le 9 décembre 2015, ce qui explique que ces sociétés n’invoquent pas de préjudice postérieur au 8 décembre 2015.

Treize heures de plaidoiries

Donc, selon elles, le dommage correspond, pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 8 décembre 2015, à la différence entre les CMI qu’elles ont payées et celles qui auraient dû être calculées sur base de ces plafonds selon le type de carte utilisée.

Elles évaluent ce dommage à plus de 26 millions d’euros à charge de Mastercard et à un peu moins de 36 millions à charge de Visa.

Serge Wynsdau, l’ex-président du tribunal du travail du Brabant wallon reconverti en juge au tribunal de l’Entreprise, arbitrera les débats pour lesquels treize heures de plaidoiries sont prévues à partir de ce vendredi, une audience assez technique puisque l’on abordera la compétence du tribunal, la recevabilité de la requête et la prescription éventuelle. L’examen du fond du dossier débutera le 10 juin.