Parmi les treize projets brabançons wallons soutenus, on trouve l’atelier Grain de vie, installé à Waterloo. Cette association, via sa boulangerie, accompagne des personnes porteuses de handicaps intellectuels vers une plus grande autonomie.

Brigitte Louveaux, habitante de Waterloo, y est bénévole depuis une dizaine d’années. "Chaque jour, nous accompagnons une quinzaine de bénéficiaires dans l’atelier boulangerie et dans la sandwicherie , explique-t-elle. Encadrés par un boulanger professionnel, un aide-boulanger et une éducatrice, ils fabriquent les pains et quelques viennoiseries qui sont ensuite vendus au magasin situé rue de la Station."

Une activité qui permet à l’association d’équilibrer ses finances. "Nous nous occupons également de fournir l’institut des Sacrés -Cœurs de Waterloo, ce qui représente une septantaine de sandwichs par jour sauf le mercredi", ajoute la bénévole de 74 ans.

Bien plus qu’une activité éducative pour ses bénéficiaires, l’atelier Grain de vie leur permet de se sociabiliser, de se détendre et d’acquérir de la confiance. "L’avantage de cette activité, c’est qu’ils travaillent en groupe autour d’une table, c’est donc assez convivial. Ils peuvent bavarder, échanger, s’entraider, passer un bon moment. C’est aussi l’occasion pour les parents de souffler le temps d’une journée."

Deux bâtiments déjà rénovés

C’est également une manière pour ces personnes venant de centres d’accueil avoisinants de prendre part à une activité enrichissante. " Le matin ils préparent le pain, à midi nous mangeons tous ensemble, et trois fois par semaine nous leur proposons également des activités l’après-midi que ce soit la conception de biscuits, de chocolats pendant les fêtes ou encore des ateliers peinture…"

Âgés entre 25 et 40 ans, certains bénéficiaires se voient parfois offrir une chance de réintégrer la société. "C’est notre but premier. Certains travaillent en chocolaterie une fois par semaine, d’autres en magasin. Malheureusement, ce n’est pas toujours possible . Il nous arrive aussi d’accueillir des étudiants d’écoles spécialisées pour un stage par exemple."

Grâce au financement de CAP48, qui soutient Grain de vie depuis une dizaine d’années, l’association a pu rénover son magasin et sa sandwicherie, difficile d’accès. "Nous aimerions à présent nous attaquer à l’atelier boulangerie. Ce que nous souhaitons surtout, c’est de pouvoir accueillir plus de bénéficiaires car la demande est grande" , conclut Brigitte Louveaux.