«Les Special Olympics, ce n’est que du bonheur»

Le Nivellois Jean-Marie Wilmet s’est engagé comme bénévole cette année : « Au départ, je venais voir mon fils. Il participe à une démonstration avec le Hockey Together Nivelles. Avec mon épouse Marie Noëlle, nous avions été bénévoles par le passé comme responsables de l’accueil des familles. Mon fils Lionel n’était plus en institution, il ne pouvait plus participer au Special Olympics Belgium (SOB), on a quitté l’organisation. Nous avons été recontactés cette année pour redevenir bénévoles. Je suis venu, j’étais disponible jeudi et vendredi. On a ainsi remis le pied à l’étrier. L’année prochaine, avec mon épouse Marie-Noëlle, nous serons présents. Les SOB, ce n’est que du bonheur. Il est dommage que certaines institutions ne puissent plus participer faute de moyens financiers », lance Jean-Marie Wilmet.