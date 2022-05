Nivelles : le retour de la braderie de l'Ascension est un succès

Il est vrai que les deux dernières années, la braderie des commerçants, événement attendu des Nivellois, avait dû être annulée pour cause de pandémie mondiale. Il y avait donc un petit suspense pour savoir si les amateurs de bonnes affaires allaient à nouveau se positionner sur la grille de départ. Quant au pilotage, vu l’absence de longue durée de la coordinatrice de Nivelles Commerces, l’association des commerçants a également dû jouer de l’accélérateur de manière inhabituelle dans la dernière ligne droite.

Bilan à présent que la ligne d’arrivée est franchie? "Positif, vraiment positif, affirme l’échevin du commerce, Benoit Giroul. Nous avons eu du monde durant les trois jours, avec une belle ambiance en ville le jeudi. Des commerçants m’ont confié qu’ils avaient surtout bien travaillé le vendredi après-midi et le samedi. Le jeudi, les gens passaient mais ne s’arrêtaient pas forcément. Mais les concerts du jeudi soir ont aussi particulièrement bien fonctionné."

Positif aussi, l’échevin dit avoir moins vu pour cette édition les récriminations traditionnelles sur le manque de place de parking à Nivelles… "Les gens qui cherchent une place la trouvent, tranche Benoit Giroul. J’ai aussi parlé avec les associations carnavalesques, qui ont bien travaillé. Leurs stands font partie de l’ambiance de la braderie."

Du côté de Nivelles Commerces, la présidente Fabienne Mahy confirme: après avoir fait un premier débriefing avec les commerçants participants, tout le monde est enchanté. Avec certes un petit coup de pouce de la météo, ces trois jours ont fait quelque peu oublier l’actualité où il est question de pouvoir d’achat en berne, d’inflation et de crise économique. "Une commerçante m’a dit qu’elle avait aussi bien travaillé sur ces trois jours que durant le mois de février, indique Fabienne Mahy. Et plusieurs autres m’ont dit que cela faisait longtemps qu’ils n’avaient plus eu une aussi bonne braderie."