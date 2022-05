Deux ans de prison ferme pour un cambriolage à Perwez, suivi d’une course-poursuite jusqu’à Wavre

Les policiers arrivèrent très rapidement sur le lieu du vol. Sur base des données fournies par le témoin, ils repérèrent la voiture des voleurs qui emprunta l’autoroute E411 en direction de Bruxelles. Ils se firent rattraper à hauteur de Wavre.

Dans le véhicule, se trouvaient l’appareil photographique et le revolver dérobés quelques minutes avant. Voilà qui vaut à Mounir M. et à Bilal S. la prévention de vol par effraction.

Ils ne s’en tinrent pas là. À son arrivée au commissariat, Mounir M. cracha vers un policier, mais il rata heureusement sa cible.

Déçu sans doute de la qualité des objets volés ou/et, vraisemblablement, de s’être fait intercepter, il s’écria: "Je ne garde pas ces merdes" . Il joua de nouveau au lama et cette fois ce fut un mélange de salive et de sang qui prit la direction de deux policiers qui l’escortaient.

«J’ai dit des conneries. Je suis déçu de moi. On m’a interpellé au bon moment»

Le lendemain, alors qu’ils s’apprêtaient à être transférés devant un juge d’instruction, il en remit une sacrée couche avec une volée d’injures, d’insultes et de menaces qui lui valent la prévention d’outrages: "Fils de pute. Le juge, je l’enc., je lui lécherai le c." . Il s’autorisa derechef des crachats dans le combi qui l’amenait au palais de justice de Nivelles. Il adopta le profil bas lors de l’audience: "Je regrette. J’ai dit des conneries. Je suis déçu de moi. On m’a interpellé au bon moment" . Son comparse n’était pas très heureux du rapport établi par les policiers de Jodoigne: "Ils ont exagéré pour m’enfoncer" .

Le tribunal n’a pas été de cet avis: deux ans ferme pour Mounir M., dix-huitmois avec sursis pour BilalS.