Rebecq arrache la montée en P2

Un groupe qui a malgré tout eu du mal à rentrer dans le duel contre un Crossing Schaerbeek à bloc. Avec quelques contrôles imprécis et une petite série de passes ratées qui auraient pu coûter cher à l’équipe, Rebecq a malgré tout réussi à s’offrir la première grosse occasion du match après quinze minutes de jeu avec un cafouillage dans le rectangle schaerbeekois suite à un tir de Contino.

Mais il a fallu attendre un peu plus de l’heure de jeu pour soulager tous les supporters rebecquois. Sur une magnifique passe lobée d’Asandei, monté au jeu quinze minutes plus tôt, Clinckart tente la frappe puis finit par centrer vers Mertens qui tire de toutes ses forces au niveau du petit rectangle. "Robert (Asandei) joue en U19 et a fait son premier match avec nous ce jeudi, Arthur (Clinckart) est en U17. C’est vraiment l’accomplissement du travail de formation à Rebecq" , indique Francesco Marrella.

Schaerbeek a ensuite tenté de pousser jusque dans les dernières secondes de la rencontre mais en vain, pour le plus grand plaisir des joueurs, du coach et des supporters qui ont tous exprimé leur joie au dernier coup de sifflet.

Un succès presque inespéré pour l’entraîneur rebecquois, qui ne cache pas les difficultés de début de saison. "C’est un groupe de malade, avec des jeunes et des moins jeunes. On a eu du mal à faire démarrer la sauce en début de saison. Tout s’est joué vers la fin. C’est à ce moment-là qu’on a pris conscience qu’on pouvait faire quelque chose. Une saison c’est une longue série de match, et on a eu la fraîcheur dans le noyau pour tenir sur la longueur" , lance-t-il avant de rejoindre son équipe qui, bouteille à la main, a déjà commencé à fêter la montée et ce jusqu’au bout de la nuit.