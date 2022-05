Nicolas Tamigniau est officiellement bourgmestre de Braine-le-Château

Lors de son discours, le nouveau mayeur a commencé par rendre un émouvant hommage à son prédécesseur. "Ce moment n’aurait jamais dû exister. Alain aurait dû terminer sa belle et longue implication politique de 30 années dans son village. Les nombreux témoignages lors de ses funérailles nous ont montré combien il a été important à bien des égards. Je ne serai pas lui mais je serai heureux et fier de continuer à faire vivre les valeurs villageoises auxquelles lui et moi avons toujours cru."

«La Commune n’échappe plus aux difficultés financières»

Nicolas Tamigniau a ensuite expliqué les grands axes de sa mandature. "La Commune n’échappe désormais plus aux difficultés financières. Notre premier grand défi sera donc d’arriver à utiliser l’argent public de manière optimale. Notre second objectif sera de continuer et de renforcer nos efforts en matière de personnel communal. Sans lui, tout ce que nous voulons mettre en place est totalement vain. La communication envers les Brainois devra être davantage améliorée. Ce troisième challenge permettra une meilleure compréhension des dépenses que nous aurons décidé d’engager mais aussi une sérénité plus importante entre les Brainois qui se veulent positifs et constructifs."

Le nouveau bourgmestre a ajouté qu’il compte bien poursuivre les objectifs en matière de mobilité notamment et mener à bien les nombreux projets lancés et développés par Alain Fauconnier.

Deux autres prestations de serment

L’ancien premier échevin étant devenu bourgmestre, le collège communal connaît une restructuration. Vincent Peetroons est devenu le nouveau quatrième échevin de la Commune. Il se chargera des cimetières, des travaux publics et de la mobilité.

À noter que les commémorations seront désormais gérées par la deuxième échevine Julie Sacré (Renouveau Brainois). Dominique Netens (RB), troisième échevine, ajoute l’informatique et la communication de crise dans ses fonctions. Nicolas Tamigniau se chargera de la police et de la sécurité, de l’urbanisme, du logement et de l’aménagement du territoire en plus de ses attributions précédentes.

Une troisième prestation de serment a été effectuée lors du conseil communal. Marlène Mayet, conseillère de l’action sociale, est désormais conseillère communale.