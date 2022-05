«Je m’entraîne à tirer sur les animaux»

Véronique Delvaux est l’une des trois personnes en charge de la permanence téléphonique des vétérinaires urgentistes. Vétérinaire depuis 22 ans, elle est spécialisée dans la dentisterie pour chevaux, spécialité qu’elle enseigne à mi-temps à l’Université de Liège, en plus de ses consultations. « Cela me laisse des moments de disponibilité car j’ai rarement des urgences dans mon métier où tout est fort planifié. Du coup, pour mettre un peu de sel, ce type d’interventions me plaît. J’aime bien les situations difficiles et je sais garder mon calme dans des situations tendues, c’est pour ça que j’ai voulu suivre cette formation. Je m’entraîne régulièrement à tirer avec le fusil à flèches, car il faut être très précis. Cette part d’inconnu et d’aventure me plaît. »