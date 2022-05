Ottignies-Louvain-la-Neuve: une nouvelle aile pour l’hôpital de jour gériatrique de la clinique Saint-Pierre

Des examens sur mesure

L’hôpital de jour gériatrique s’adresse à des patients âgés de 75 ans et plus, à risque de déclin fonctionnel et de perte d’autonomie. Il permet une prise en charge globale avec une attention particulière à la qualité de vie et a pour objectif de permettre à ces patients de venir réaliser divers bilans en une seule journée. C’est le plus souvent le médecin généraliste qui envoie ses patients à l’hôpital de jour. Il prend contact avec ce service afin de décider ensemble du type d’examens à prévoir pour le patient. Ainsi la venue du patient est minutieusement préparée et celui-ci bénéficie d’une journée "sur mesure".

Quels types d’examens?

Plusieurs types de bilans peuvent être réalisés à l’hôpital de jour gériatrique: évaluation gériatrique standardisée, bilan pour chute, dénutrition, déclin cognitif… Pour certains patients, la demande sera générale; pour d’autres elle sera centrée sur une problématique précise. Pour la réalisation de bilans, le patient passe la journée à l’hôpital. À côté des bilans, il peut également venir à l’hôpital pour des séances de revalidation. Actuellement, une rééducation est proposée aux patients chuteurs ou à risque de chute.

Enfin, certains patients poussent les portes de l’hôpital de jour pour des transfusions ou perfusions; c’est le cas pour des traitements contre l’ostéoporose ou pour des transfusions de fer, par exemple.