Les vétérinaires urgentistes en renfort en BW

Cette première convention fait suite à une nouvelle formation, initiée par le professeur vétérinaire Hugues Guyot de l’université de Liège, en 2019. "C’est l’aboutissement d’un projet qui a été imaginé il y a dix ans, explique Hugues Guyot. Je n’étais pas seul. Mon ami vétérinaire et pompier à Wavre, Thomas Degand, qui est décédé inopinément il y a deux ans, l’a créé avec moi. J’en profite pour lui rendre hommage."

Les deux amis ont été se former notamment en France en sauvetage animalier pour créer cette formation. Les premiers Vétérinaires Urgentistes Secours et Catastrophe (VUSC) diplômés sont sortis en septembre 2020, d’autres en 2021, après avoir suivi environ 150 heures de cours et des exercices pratiques, notamment à l’école du feu de Namur.

"Le diplôme est unique en Europe. Et il suscite déjà l’intérêt de vétérinaires d’autres pays. Il est important pour le vétérinaire en intervention de ne pas prendre la place des policiers ou pompiers, et de ne pas être un boulet, c’est-à-dire quelqu’un qui se met en insécurité et rajoute des problèmes au danger existant."

Depuis sa nomination en 2015, le gouverneur du Brabant wallon a conclu plusieurs conventions avec des associations dont l’activité est susceptible de pouvoir être utile aux autorités en cas de situation exceptionnelle. Ce fut, par exemple le cas pour les inondations de juillet 2021. "Je trouve important de rendre les citoyens acteurs de la sécurité , souligne le gouverneur Gilles Mahieu. C’est la raison pour laquelle j’ai mis en place des partenariats avec des associations telles que VISOV, Météo Belgique, Telecom4Live, l’UBA…"

Qui paie quoi?

Reste le nerf de la guerre: l’argent. Seule ombre au tableau. La formation coûte environ 3000 €, à quoi il faut rajouter, idéalement, un fusil à flèches pour les anesthésies à distance, les produits, les équipements, etc. Bref, quelque 5000 € sont à avancer par les vétérinaires. Alors que

leurs interventions ne sont, actuellement, pas toujours remboursées. "On y travaille , assure Hugues Guyot. Lorsque l’animal a un propriétaire, c’est assez simple, car c’est lui qui paie. Mais lorsqu’il s’agit d’un animal sauvage, il n’existe pas encore de procédure. Le SPW devrait la mettre en place. Et lorsqu’il y a un réquisitoire du Procureur du Roi, c’est encore un autre cas de figure…"

La prochaine promotion de vétérinaires VUSC débutera en 2023. Il est prévu que cette collaboration prenne effet lors du déclenchement d’une phase communale ou provinciale d’un Plan d’Urgence et d’Intervention. Mais il est déjà question de l’étendre à d’autres services, comme les centrales d’urgence 112 et 101.

Michaël Distèque, vétérinaire «gros animaux»

«Il faudra nous rémunérer»

Vétérinaire à Orp-Jauche depuis 2004, Michaël Distèque est spécialisé dans les gros animaux, plus spécialement les ruminants. «Quand j’ai entendu parler de cette formation, j’ai tout de suite été accroché parce que j’adore ce genre d’interventions sur le terrain. Cela procure une bonne dose de stress positif, de l’adrénaline, quoi! L’une de mes dernières interventions a été le sauvetage d’un cheval dans une piscine…»

Michaël Distèque manie le fusil à flèches, ce qui l’amène à intervenir régulièrement sur la faune sauvage, par exemple. «Dans ces cas-là, je n’ai jamais été dédommagé, pourtant cela coûte assez cher, ne fût-ce qu’en produits pharmaceutiques. Il va falloir trouver rapidement une solution pour l’aspect rémunération, sous peine de dégoûter les bonnes volontés.»

Véronique Delvaux, dentiste équin vétérinaire

«Je m’entraîne à tirer sur les animaux»

Véronique Delvaux est l’une des trois personnes en charge de la permanence téléphonique des vétérinaires urgentistes. Vétérinaire depuis 22 ans, elle est spécialisée dans la dentisterie pour chevaux, spécialité qu’elle enseigne à mi-temps à l’Université de Liège, en plus de ses consultations. «Cela me laisse des moments de disponibilité car j’ai rarement des urgences dans mon métier où tout est fort planifié. Du coup, pour mettre un peu de sel, ce type d’interventions me plaît. J’aime bien les situations difficiles et je sais garder mon calme dans des situations tendues, c’est pour ça que j’ai voulu suivre cette formation. Je m’entraîne régulièrement à tirer avec le fusil à flèches, car il faut être très précis. Cette part d’inconnu et d’aventure me plaît.»