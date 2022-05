Le Sixième et Maïnoï, les deux nouveaux Bib Gourmand du BW

Ouvert cinq jours avant le confinement…

"On ne s’y attendait pas, d’autant plus qu’on a ouvert le restaurant en mars 2020, cinq jours avant l’annonce du confinement, explique Tan Maïnoï. Ce n’était pas évident et on a survécu grâce aux livraisons et aux plats emportés. Ce n’est que début juillet qu’on a pu enfin accueillir les gens et pour moi, c’est le plus important. J’aime accueillir les gens et qu’ils mangent dans le restaurant."

Le restaurant thaïlandais n’a pas attendu la consécration des différents guides pour faire parler de lui. Le bouche-à-oreille faisant son œuvre, il est vite devenu un incontournable en matière de cuisine thaï dans la région. "Maïnoï respire la fraîcheur et la modernité, mais sans renier la tradition pour autant, peut-on lire dans le guide Michelin. La décoration thaïlandaise typique crée une ambiance chaleureuse. Le chef expérimenté rassemble des saveurs familières exubérantes et se montre maître dans l’art de préparer les sauces, qui donnent à chaque plat un grand raffinement, même lorsqu’il y apporte une touche créative. Un chef qui ne manque pas d’audace, ce qui donne lieu à de belles surprises."

"Vous comprenez que c’est une énorme surprise, continue Tan Maïnoï dont c’est le premier établissement. J’aime le mélange de cultures dans mes places et j’adore préparer les produits régionaux en utilisant les techniques de la cuisine thaïe."

Né à Bangkok à côté du plus grand marché de Thaïlande, Tan Maïnoï a vite été inspiré par les parfums, les couleurs et les épices de la culture gastronomique locale, peut-on lire sur le site internet de son restaurant. "À son arrivée en Belgique à l’âge de 10 ans, il découvre d’autres produits, d’autres traditions et d’autres saveurs qui n’ont de cesse de stimuler son imagination."

Clément Doyen, ce grand voyageur

L’autre établissement brabançon wallon récompensé est donc Le Sixième , à Jodoigne, dont le chef, Clément Doyen, a lui aussi connu l’Asie comme le rappelait notre collègue Robert Nicolas dans le Deuzio du 16 mars 2018 : "Une fois diplômé, il est embrigadé par Benoît Gersdorf au pavillon belge de l’exposition de Shanghai. Il reste en Chine deux ans de plus avant de passer en Corée du Sud où il rencontre Eunji qui deviendra son épouse. Puis, retour en Europe mais pas encore au pays: d’abord une longue escale de plus de quatre ans à Tignes, en Savoie. Et le revoilà enfin à Jodoigne, où il ouvre son propre restaurant en mai 2017 ."

"Le Michelin après le Gault&Millau, ça fait beau coup, sourit Clément Doyen. On ne court pas après les trophées mais ils font un bien fou à toute l’équipe.C’est une super consécration pour toute l’équipe qui travaille dur pour accueillir au mieux nos clients.On sort d’une crise pour rentrer dans une autre mais on conserve la même énergie pour offrir le meilleur rapport qualité/prix à nos clients même si ce n’est pas évident.Dans ce contexte, de telles récompenses font encore plus plaisir d’autant plus que les clients sont là et qu’ils nous soutiennent."

Le guide Michelin présente le Sixième comme "un bistro moderne où chacun trouve ce qui lui plaît. Le chef puise son inspiration dans les produits de première qualité, auxquels il apporte sa touche de subtilité. Des saveurs asiatiques, le goût authentique de la betterave marinée, un beurre blanc velouté… De belles harmonies, avec un excellent rapport qualité/prix".

Dans cette catégorie, les deux nouveaux Bib Gourmands rejoignent Tero (Bierges), Le Petit-Fils (Couture-Saint-Germain), Dis-moi où? (Nivelles), Felicita (Waterloo) et Mamie Louise (Wavre).

Chez les étoilés, pas de changements, on retrouve toujours cinq établissements auréolés d’une étoile: Maison Marit et Philippe Meyers (Braine-l’Alleud), Bistro Racine (Braine-le-Château), A u x Petits Oignons (Jodoigne) et La Ligne Rouge (Plancenoit).

Les restaurants du BW au guide Michelin 2022

1 étoile

Maison Marit (Braine-l’Alleud), Philippe Meyers (Braine-l’Alleud), Bistro Racine (Braine-le-Château), Aux Petits Oignons (Jodoigne), La Ligne Rouge (Plancenoit).

Bib Gourmand

Tero (Bierges), Maïnoï (nouveau, Braine-l’Alleud), Le Petit-Fils (Couture-Saint-Germain), Le Sixième (nouveau, Jodoigne), Dis-moi où? (Nivelles), Felicita (Waterloo), Mamie Louise (Wavre).