Bois des Rêves à Ottignies-Louvain-la-Neuve : Le PTB dénonce l’absence d’alternatives cette année à la piscine

La Province a renoncé, en 2021, à son projet de construire une nouvelle piscine au Bois des Rêves en remplacement de l’ancienne, devenue obsolète. Coût de l’investissement, 6,2millions€ dont une partie était subsidiée par la Région. À cela s’ajoutaient les frais de fonctionnement estimés entre 700000€ et un million par la Province. Mais pour faire face au financement de la zone de secours, celle-ci a dû revoir ses priorités. Et le projet de piscine est tombé à l’eau malgré le fait que son permis avait été obtenu et le marché attribué.

À la place, un spray-parc et un minigolf verront le jour. L’investissement de 2,187millions€ - dont un subside espéré de 1,2 million - est repris dans le plan pluriannuel d’investissements de la Province. Mais ces infrastructures sont attendues au mieux pour 2023.

Dès lors, pour le PTB, "le collège provincial aurait pu planifier d’ici cet été un espace loisir sur le thème de l’eau, ne fusse qu’une pataugeoire pour les plus petits, c’est le minimum."