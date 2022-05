Luq Hamett, la voix française de l’acteur Michaël J. Fox, prête sa voix à une pub pour une société d’Orp-Jauche

Voilà six années que Laurent Lallemand est à la tête d’une entreprise active dans le domaine de l’électricité. Musicien et professeur de mathématiques, Laurent Lallemand est devenu électricien à 31 ans. C’est en rénovant sa maison qu’il s’est découvert une passion pour l’électricité. Avec le soutien de son épouse, il entreprend alors une formation en parallèle à son métier d’enseignant et obtient son diplôme d’électrotechnicien. Pourtant nommé, il arrête l’enseignement! Profitant de Batibouw, il vient de lancer une campagne de publicité via un spot audio, qui passe sur son site internet, sur les réseaux sociaux et à la radio.