La 11e manche du Challenge du BW, pas si à l’Hèze mais très beau

C’est ce samedi que les joggeurs du Challenge du Brabant wallon ont rendez-vous pour le 29e jogging à l’Hèze, qui n’a de facile que son jeu de mots car, une fois élancé, le joggeur devra faire face à l’un des plus difficiles tracés de l’épreuve chère à Marcel Denis. Ce sont les Antilob Runneurs qui organisent l’événement qui partira depuis l’avenue Félix Lacourt pour proposer aux participants un tracé bucolique dans un cadre champêtre avec un mélange de bois et de campagnes, sans oublier les inévitables pavés du Bettinval à Cocrou, et le passage à l’église de Biez au terme d’une montée qui non seulement pique aux jambes, mais fera immanquablement monter le cardio.