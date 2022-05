Dix ans après le drame de la mort de Laure, un film pour dire la souffrance

Parallèlement à la parution d’ Emprise de Manon Terwagne, Yves Gervais, photographe et réalisateur, a réalisé un documentaire de 90 minutes construit sur le témoignage des parents de Laure Nobels, à partir du drame et de leur laborieux parcours avec la justice. Ce film sert déjà à des psychologues formateurs au sein de la police pour éviter que les victimes ne soient négligées, voire ignorées, comme ce fut le cas d’Isabelle et Claude Nobels (de Rixensart).