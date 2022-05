Beauvechain: les ensembles à cordes Rigaudon et Menuet en concert ce dimanche à l’église de Tourinnes-la-Grosse

"Les deux orchestres vont jouer ensemble , se réjouissent Alain et Benoît Meulemans. Coline Meulemans (connue habituellement sous le nom Coline Camille) sera également de la partie. Les styles seront ainsi variés en passant du jazz aux musiques du monde. On aura même un chant bulgare!"

Du côté de Rigaudon, on aime être très varié, et le public pourra l’entendre avec les musiques de films, une des spécificités de l’ensemble. "Ce concert est le prélude à pas mal de projets. On veut en effet partir de ce concert pour développer de nouveaux projets comme un concert complet basé sur les musiques de film." On retrouvera ainsi, entre autres, les musiques des films Pirates des Caraïbes et Game of Thrones .

"Il y aura aussi de grands classiques dont l’ouverture de l’opéra “Carmen”, un petit clin d’œil plus classique avant de sortir des sentiers battus." On retrouvera ainsi des musiques et chants du monde comme Bella Ciao , des airs de danses des Antilles, des airs de soul, de bossa-nova…

Près de 50 jeunes instrumentistes participeront dimanche à ce concert. Pour réserver: 010866404 (Centre culturel de Beauvechain) ou www.rigaudon.be .