Un week-end «famille» au profit de Cœur à Corps ces 21 et 22mai à Wavre

La particularité de l’événement: ses bénéfices seront intégralement reversés à l’ASBL Cœur à Corps. Cette association, basée à Jodoigne-Souveraine, a vu le jour en 2012 et a pour objectif de sensibiliser les écoles de l’enseignement ordinaire à l’inclusion des enfants porteurs d’un handicap. "Notre travail est de montrer qu’il existe un moyen pour intégrer un enfant dans le processus d’apprentissage et qu’il est possible de suivre le rythme des apprentissages, explique Sophie Leclère, fondatrice de l’ASBL et elle-même maman de deux adolescents aux besoins spécifiques. Cela passe par la différenciation des outils pédagogiques et l’outil sur lequel on s’appuie, c’est essentiellement l’Ipad (tablette). La finalité, c’est que l’enfant soit autonome. "

Notre interlocutrice le constate, beaucoup d’écoles font déjà énormément de choses intéressantes en ce sens. Mais il y a moyen de faire mieux encore en Belgique. "Il est possible de faire en sorte que les enfants puissent avancer à leur manière parce que notre message est clair: un enfant n’est pas son trouble."

Du soutien pour les enfants mais aussi pour leurs parents

L’ASBL Cœur à Corps s’adresse à des enfants en proie à toutes sortes de difficultés (aveugles, sourds, troubles "dys", TDA/H, autisme, handicap sensoriel, haut potentiel) mais aussi, en ligne de fond, à leurs parents. "On accompagne les familles dans le traitement des dossiers administratifs liés à la problématique de leur enfant, on forme les parents à l’utilisation de l’Ipad, on rencontre les acteurs de l’enseignement… Aussi, on se rend avec les 60enfants que l’on suit dans leurs classes respectives – que ce soit en primaire ou en secondaire – et ce, trois à quatre fois par mois. Ce travail permet d’être en situation concrète avec l’enfant, de rencontrer les enseignants et de trouver des solutions pour que l’apprentissage se poursuive au mieux. Et souvent, on constate que les problèmes existants sont liés à un souci de communication. On essaie d’y remédier."

Enfin, Cœur à Corps organise des activités en extrascolaire: des stages, des sorties pour les enfants ou encore des journées familles (ou Family Day) comme celles qui auront lieu ce week-end à Wavre. "Des journées que l’on attend avec impatience car avec la crise Covid, on a été freiné dans cet élan. Ce qui est hyper chouette ici, c’est que BW-Events – chez qui on va souvent pour les stages ou autres – nous a proposé d’organiser ces deux journées pour nous et de nous reverser l’entièreté des bénéfices. On en est très heureux, évidemment."

L’ASBL Cœur à Corps, dont le champ d’action est unique en Belgique, c’est une équipe de quatre personnes et environ 400 familles par an qui font appel à ses services.

www.asblcoeuracorps.netASBLcœuracorps@gmail.comFacebook Cœur à Corps ASBL.