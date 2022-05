5N Plus veut fermer l’usine «Sidech» de Tilly: 70 emplois menacés à Villers-la-Ville

Si le groupe 5N Plus avait racheté les installations de production de métaux en 2011, les Villersois connaissent mieux le site sous son ancien nom, la Sidech, pour Société industrielle d’études et d’exploitation chimiques. Il y a quelques années, cette société familiale fondée en 1948 et installée sur un vaste site à l’arrière de la gare de Tilly était leader mondial dans la production du bismuth.

Mercredi matin, la direction a expliqué aux représentants des travailleurs que les investissements qui ont été consentis depuis la reprise des installations par le groupe canadien n’ont pas produit les effets bénéfiques escomptés. D’après les premiers chiffres communiqués, il est questions d’une perte de plus de 41 millions d’euros pour l’année 2021.

Sous le choc de l’annonce, les syndicats espèrent qu’un repreneur pourra être trouvé afin de limiter la casse sociale. Un premier conseil d’entreprise organisé dans le cadre de la procédure Renault devrait se tenir le 8 juin prochain.

"Depuis le rachat de l’entreprise, trois directeurs se sont succédé à Tilly: pour nous, quand la direction indique que les investissements n’ont pas eu d’effets, il faudrait surtout parler d’une très mauvaise gestion de ces investissements, commente le secrétaire régional de la centrale générale FGTB Philippe Leclercq. Une partie des travailleurs ont beaucoup d’ancienneté, ils ont travaillé durant toute la crise sanitaire, malgré les problèmes de sécurité sur place. Et voilà comment ils sont récompensés!",

L’assemblée générale de midi réunira les travailleurs des équipes du matin et de l’après-midi, et décidera de l’opportunité d’éventuelles actions.

"Ma première réaction, c’est la tristesse pour l’ensemble du personnel, dans une situation économique difficile, réagit à chaud le bourgmestre Emmanuel Burton. C’est ma première préoccupation. La deuxième concerne l’assainissement du site: 5N Plus ne doit pas partir en laissant tout en plan…"