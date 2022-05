Annoncée à la délégation syndicale tôt dans la matinée, la mauvaise nouvelle a été confirmée lors d’une assemblée générale du personnel mercredi midi: le groupe canadien 5N Plus, qui avait racheté en 2011 les installations de la Sidech, à l’arrière de la gare de Tilly, a fait part de son intention d’arrêter toute la production sur le site. Et donc de procéder à la fermeture complète de l’usine, à une date qui n’a pas été précisée à ce stade.

Cette annonce officielle lance la première phase de la procédure Renault sur le licenciement collectif, 68 personnes (28 employés et 40 ouvriers) travaillant sur place pour produire du nitrate de plomb, du nitrate de cobalt ou encore du nitrate de bismuth. Du temps de la société familiale Sidech, Tilly était le leader mondial de la production de bismuth. Les temps ont malheureusement changé...

Après l’assemblée générale, les travailleurs de la pause du matin et de l’après-midi étaient abasourdis. Le travail a été interrompu et chacun est rentré à domicile. Une décision sera prise ce mardi quant à la poursuite du travail ou à d’éventuelles actions. Si certains redoutaient une restructuration, personne n’imaginait que l’intention de 5N Plus serait de fermer purement et simplement le site. D’autant qu’il y a trois mois, le CEO du groupe s’était rendu à Tilly, et avait souligné le potentiel de l’usine...

Les travailleurs ont accepté depuis des années de travailler dans des conditions difficiles

La direction invoque aujourd’hui l’importance de nouveaux investissements - on parle de 6 millions d’euros - à consentir, et du manque d’effets des efforts financiers précédents. Du côté de la délégation syndicale, on estime surtout que ces investissements passés ont été mal gérés, avec de fréquents changements de direction depuis dix ans et un turnover trop important du côté des ingénieurs et des managers.

"Il y a deux ans, une nouvelle installation pour réduire les rejets de plomb dans la rivière a été acquise. Elle a couté environ deux millions d’euros, et elle n’a jamais fonctionné correctement", illustrent les délégués FGTB Rudy Lardinois et Franck Segard.

Du côté syndical, l’annonce de l’intention de fermeture passe d’autant plus mal que les travailleurs ont accepté depuis des années de travailler dans des conditions difficiles, mettant même leur santé en péril dans cette usine chimique classée Seveso.

" Durant le confinement, nous étions considéré comme industrie essentielle et le personnel ne s’est pas arrêté un seul jour , font remarquer des membres du personnel. La Chine était à l’arrêt, et 5N Plus était bien content de pouvoir compter sur le site de Tilly. Et voilà comment nous sommes récompensés!"

Une première réunion dans le cadre de la première phase de la procédure Renault est programmée le 8 juin. Les syndicats espèrent que la Région wallonne appuiera la recherche d’un repreneur.

Du côté des autorités locales, le bourgmestre Emmanuel Burton disait sa tristesse, mercredi matin, pour le personnel de l’usine. En rappelant aussi qu’en cas de départ confirmé, 5N Plus devra assumer l’assainissement du site.