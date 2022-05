Avec ses passages piétons arc-en-ciel, Wavre marque sa solidarité à l’égard de la communauté LGBTQI +

Les trois passages piétons aux couleurs du drapeau LGBTQI + , pour saluer la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie, la biphobie, la queerphobie et l’interphobie, ont été inaugurés officiellement mardi matin. Ceux-ci sont situés rue des Volontaires (près de la gare), rue de Nivelles (près du parking des Carabiniers) et place Alphonse Bosch. "Il s’agit de l’une des premières phases de notre engagement par rapport à la cause des LGTBQI +, indique Kyriaki Michelis, échevine de l’Égalité des chances. À l’instar d’autres villes plus importantes comme Liège et Bruxelles, Wavre est dorénavant “LGBTQI + friendly”. Vendredi, nous avons organisé la projection d’un film, “Lola vers la mer”. L’échange qui a suivi, sur l’accès aux soins pour les personnes LGBRGI +, a été très enrichissant et très animé. On a eu en tout cas de très bons retours de cette communauté."