L’échevine Ludivine Demeester Henrioulle a eu l’occasion lors des différents conseils communaux d’énumérer une série de mesures et d’aménagements pour rendre le plus attractif possible son réseau, en le dotant d’outils performants et modernes. " C’est ainsi que, actuellement nous avons sept tableaux numériques dans les différentes implantations jodoignoises, indique l’échevine de l’Enseignement. Dans un futur proche, c’est-à-dire l’année scolaire prochaine; ce ne sont pas moins de 22 tableaux supplémentaires qui viendront équiper nos écoles. Le budget est estimé à 24000 euros."

La Ville a en effet opté pour une sorte de leasing afin de garantir les dernières technologies dans cet outil qui évolue rapidement.

Les enseignants formés

Mais ce n’est pas tout. "Un budget pour la formation continue de nos enseignants est également prévu dans ce domaine. Les nouvelles technologies sont donc bien implantées dans notre enseignement mais cela n’empêchera pas de maintenir un enseignement de qualité proche de l’enfant et de ses besoins spécifiques. Nous maintiendrons en effet, c’est une volonté, des classes à dimension humaine, pas trop populeuses…"

Par ailleurs, dans un but écologique, les communications avec les parents et autres acteurs éducatifs se font uniquement par voie numérique, sauf demande spécifique et à terme le bulletin des enfants se fera également par ce biais.