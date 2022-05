La Province a donc établi un nouveau plan pluriannuel d’investissements. Un plan réécrit en fonction des nouvelles capacités financières – moins élevées que par le passé suite à son implication importante dans le financement de la zone de secours – mais réécrit aussi en fonction des Accords de Paris. En 2050, la Province devra avoir atteint la neutralité carbone.

Pour y parvenir, elle devra procéder à de lourds investissements. À commencer par la rénovation des gouffres énergétiques que représentent deux de ses écoles – l’IPES de Wavre et l’IPET de Nivelles.

À Wavre, la rénovation du bâtiment du quai aux Huîtres est estimée à 10,9 millions. La Province mise sur un subside de 6,5 millions dans le cadre du plan de relance et de résilience européen (PRR).

À Nivelles, la rénovation de quatre bâtiments où, comme à Wavre, on trouve encore du simple vitrage coûtera 21 millions. Là aussi, la Province compte sur un subside européen, de 11,1 millions.

Un nouveau bâtiment de 750 places à l’IPET de Nivelles

Toujours à l’IPET de Nivelles, la construction d’un nouveau bâtiment scolaire de 750 places permettra d’augmenter la capacité de l’école de 250 places, puisque de vieux pavillons seront démolis dans le même temps. Ces travaux coûteront 7,8 millions. Un subside de 2 millions a déjà été obtenu.

La construction d’une nouvelle infrastructure d’accueil et d’hébergement est prévue à l’IMP d’Hévillers (Mont-Saint-Guibert).Elle remplacera les anciennes installations, "complètement inadaptées à l’accueil des personnes handicapées, en plus d’être très énergivores" , explique Tanguy Stuckens. Le montant nécessaire aux travaux vient d’être réévalué, passant de 6,8 millions à 7,8 millions à cause de la hausse des prix des matériaux. La Province vise un subside d’un million.

Diverses rénovations énergétiques sont aussi prévues des bâtiments scolaires provinciaux à Nivelles, Jodoigne (au Cepes, rénovation des façades du "Seghers") et Court-Saint-Étienne (rénovation de l’enveloppe du bâtiment principal de l’ITP) et Nivelles (rénovation des façades du bâtiment 1 de l’EPM et rénovation des enveloppes des internats garçons et filles de l’IPET). 10millions seront consacrés à ces travaux.8 millions devraient être subsidiés dans le cadre du PRReuropéen.

Sept zones d’expansion de crue et deux bassins d’orage

Le second grand axe du plan pluriannuel d’investissements provincial, c’est la lutte contre les inondations. La Province a programmé l’aménagement de sept zones d’expansion de crue (ZEC) à Grez-Doiceau (Cocrou), Chastre (Pont de l’ONE), Villers-la-Ville (Gentissart et Moulin d’Hollers), Genappe (la Cala), Rebecq (Pont-Neuf, Stincup, Laubecq), Chaumont-Gistoux (Pisselet) et Orp-Jauche (ry des Corées et Petite Gette).Deux bassins d’orage sont aussi prévus à Beauvechain (Mille) et Incourt (sur l’Orbais). 7,3 millions seront nécessaires pour réaliser ces ZEC et ces bassins d’orage.