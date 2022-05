L’opération Be WaPP s’est clôturée avec Adrien Devyver

Parrainée par le journaliste et animateur Adrien Devyver, la huitième édition de l’opération Be WaPP, à Wavre, s’est clôturée ce dimanche .

La gare des bus de Wavre a du retard

Après plus d’un an de travaux, la gare des bus est loin d’être terminée. On parle de septembre prochain, voire de janvier 2023 .

Les joueurs de l’Olympic Clabecq manifestent

Les jeunes joueurs, leurs parents et les dirigeants de l’Olympic Clabecq ont exprimé leur souhait de voir le club bénéficier de meilleures conditions de jeu. " On veut quoi ? Un terrain ! ", chantaient les jeunes joueurs de l’Olympic Clabecq devant l’hôtel de ville de Tubize , lundi soir, juste avant la réunion du conseil communal. Ils étaient une centaine – joueurs, parents et responsables du club de football – à avoir fait le déplacement pour se faire entendre.

Le plus grand dirigeable du monde a survolé le BW lundi

Le dirigeable Goodyear revenait des 6Heures de Spa-Francorchamps et était en route vers Calais. Il a traversé le Brabant wallon lundi matin .

Factures en souffrance: chantier à l’arrêt aux abords du Park&Ride de Louvain-la-Neuve

La société chargée de réaliser la liaison entre l’E411 et le Park&Ride de Louvain-la-Neuve a abandonné le chantier, lassée par les retards de paiement de la Région. Les paiements ont maintenant été effectués mais l’entrepreneur n’est pas encore revenu sur le chantier.

Le parquet s’intéresse à des rumeurs d’injections suspectes à l’Inc’Rock

Des individus auraient utilisé des seringues pour injecter des substances suspectes à des festivaliers, lors de l’Inc’Rock Festival organisé le week-end dernier. Des plaintes ont été déposées. Le parquet attend les procès-verbaux rédigés par la police .

Du café belge importé par voilier

Le Jodoignois Pierre-Yves Orban a réalisé son rêve: pour sa société Javry, il a importé 22 tonnes de café vert bio, depuis la Colombie, par voilier .

Le renouveau du site de l’ancien hall sportif s’annonce séduisant

Depuis que le hall des sports BaudouinIerde Jodoigne a été victime d’une tempête en juin 2016, les avis vont bon train pour évoquer les projets de réaffectation du site. Agora space, nouvelles pistes de pétanque, street workout, bike park, théâtre de verdure, skatepark doté d’un bowl… Voici l’esquisse du futur site .

«Capucine à table», lauréate de la Vitrine de l’artisan

La floricultrice rixensartoise est l’une des deux lauréates brabançonnes wallonnes de la 16eédition du concours national "La Vitrine de l’artisan".

Jodoigne va devoir se serrer la ceinture

Face aux augmentations de toute part, le collège se pose de multiples questions et s’apprête à rogner sur tout ce qu’il est prévu de faire. "Oui, l’inquiétude est importante!" Jean-Luc Meurice, bourgmestre de Jodoigne, ne cache pas ses craintes pour l’avenir financier de la Commune .

Un faux radar à Perwez

Des riverains ont fabriqué un faux radar qui ressemble à s’y méprendre à un vrai , à Perwez. C’est légal, même s’il y a des limites.