Braine-le-Château: un obus allemand découvert dans le Hain

On a rarement connu un vendredi soir aussi calme dans le centre de Braine-le-Château: durant l’heure de pointe et jusqu’au-delà de 20h30, tous les véhicules en transit étaient déviés vers Ittre avant la maison communale, et plus personne ne passait dans l’autre sens depuis le rond-point de la ferme Rose. Et pour cause: un obus de la Deuxième Guerre mondiale avait été découvert peu après 16h30 dans le Hain, à proximité du pont de la chaussée de Tubize.