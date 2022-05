Le château de Jodoigne-Souveraine, le pilori de Braine-le-Château et les deux tumuli de Bonlez reconnus «Patrimoine exceptionnel de Wallonie»

Celle-ci compte 12 nouveaux biens dont un tiers sont des témoins majeurs des 19eet 20esiècles.

Ce statut de "Patrimoine exceptionnel de Wallonie" offre une meilleure protection de ces biens et/ou la possibilité aux propriétaires publics ou privés de bénéficier d’un soutien plus important pour le financement des travaux de restauration.

Les nouveaux monuments considérés comme "Patrimoine exceptionnel de Wallonie" sont pour le Brabant wallon:

Le pilori de Braine-le-Château : érigé en 1521 par Maximilien de Hornes, ce pilori en pierre bleue appartient au type "à lanterne" dont il constitue le seul témoin remarquablement conservé dans le nord-ouest de l’Europe. Il est aussi le plus ancien et le plus grand des piloris qui subsistent en Belgique et dont la plupart remontent seulement au XVIIIe siècle. Alors que sa lanterne a fait l’objet d’une restauration à l’identique au XIXe siècle, son pilier central qui comporte le programme héraldique est resté intact.

Le site des deux tumuli et les terrains environnants de Bonlez (Chaumont-Gistoux): parmi les nombreuses tombelles protohistoriques de la Haute-Dyle, il en est quelques-unes parmi les plus anciennes qui se distinguent par leur volume imposant, par leur excellent état de conservation et par leur typologie particulière qui permet aussi de les dater par comparaison. La présence d’un bourrelet et d’un fossé d’enceinte circulaire est caractéristique de l’âge du bronze ancien/moyen. Les tumuli de Bonlez et leur site figurent parmi les exemples les mieux conservés et les plus spectaculaires de ce type, répertoriés en région wallonne.

Le château de Jodoigne-Souveraine : rebâti entre 1763 et 1764, le château de Jodoigne-Souveraine est un témoignage particulièrement abouti et homogène d’une ferme-château durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les bâtiments dévolus aux tâches agricoles et ceux destinés tant à l’habitat qu’à l’apparat sont unifiés par le jeu chromatique des matériaux constructifs qui mêle harmonieusement la brique, la pierre de Gobertange et la pierre bleue. Le traitement soigné de cette architecture qui associe de manière singulière les expressions agricoles et seigneuriales en fait un bien sortant de l’ordinaire.

Par ailleurs, le gouvernement wallon a également arrêté, dans cette liste actualisée, l’extension du caractère exceptionnel pour 4 biens dont la ferme et l’abbaye de la Ramée à Jauchelette (Jodoigne).