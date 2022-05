"On veut quoi? Un terrain!" , chantaient les jeunes joueurs de l’Olympic Clabecq devant l’hôtel de ville de Tubize, ce lundi soir, juste avant la réunion du conseil communal. Ils étaient une centaine – joueurs, parents et responsables du club de football – à avoir fait le déplacement pour se faire entendre.

«On demande une surface synthétique ou un deuxième terrain»

"Nous sommes venus, après avoir formulé de multiples demandes à la Ville, explique Giovanni Runco, le président de l’Olympic Clabecq. Je sais que ce n’est pas si simple et qu’il y a eu le Covid. Mais l’année prochaine, nous serons proches des 180 jeunes au club et nous n’avons qu’un seul terrain. On demande une surface synthétique ou un deuxième terrain. On ne peut plus faire jouer nos jeunes à gauche et à droite, ce n’est plus possible…"

Pour préserver leur seul terrain homologué pour les matchs, les joueurs s’entraînent sur des surfaces annexes. "Le 5 contre 5 ou le Festifoot (matinée de football proposée aux plus jeunes), c’est faisable. Mais on commence à avoir du 11 contre 11 et le terrain ne s’y prête pas. Ce n’est pas possible sur une parcelle qui fait 25x35mètres."

Le président de l’Olympic souligne par ailleurs plus le rôle social joué par l’association. "On mélange les cultures et les classes sociales. On essaie de créer de la cohésion entre les gens, qu’ils fassent connaissance et s’apprécient. Les jeunes qui sont au club, ils ne sont pas dans la rue. Nos gamins ont besoin d’avoir ce que les clubs des autres entités ont également."

«En trois ou quatre saisons, l’investissement serait amorti»

Cette problématique a été relayée par Benoît Langendries (RC, opposition), au conseil communal. Selon ses calculs, entre le coût d’entretien de la pelouse et les locations des surfaces annexes, l’argent dépensé pour l’Olympic est d’environ 100000€ par an. Or, un terrain synthétique revient à plus ou moins 600000€. Avec une intervention d’Infrasports (Région wallonne), la Commune n’aurait plus "que" 300000€ à débourser. "En trois ou quatre saisons, l’investissement serait amorti, a expliqué Benoît Langendries. Et avec une surface synthétique, on peut doubler le nombre d’heures d’entraînement par an. Pouvez-vous donner une réponse claire et précise aux dirigeants quant à la possibilité de mener un tel projet?"

L’échevin des Sports, Walter Baseggio, lui-même ancien joueur de foot professionnel, a félicité les dirigeants pour le travail accompli et a exprimé son souhait de mettre autour de la table tous les clubs de Tubize pour renforcer l’entraide entre eux. Sauf que le club de Saintes rencontre les mêmes difficultés. "Nous avons également déjà étudié deux ou trois sites qui pourraient accueillir un deuxième terrain, mais les dimensions ne sont jamais suffisantes", a ajouté Walter Baseggio.

«Monter un dossier pour deux terrains, ça ne marchera pas»

Michel Januth, le bourgmestre, a ajouté qu’une étude est en cours. "Nous avons demandé d’analyser la possibilité d’entrer un dossier auprès d’Infrasports il y a plusieurs mois, l’étude est en cours. La volonté est de faire un voire deux terrains dans un seul marché Infrasports. Ce sont les collaborateurs de l’échevin des Sports qui s’en chargent. Des contacts ont déjà eu lieu mais les enveloppes budgétaires sont ce qu’elles sont…"

Il s’agit donc d’un terrain artificiel à Clabecq et un autre à Saintes. "Pour permettre de soulager les deux clubs et d’augmenter la capacité d’accueil." Les deux associations sont en effet victimes de leur succès.

Réaction de Benoît Langendries: "J’ai étudié ce décret à fond et je peux vous assurer que monter un dossier pour deux terrains, ça ne marchera pas. Car ce sont deux entités différentes. Des stades communaux, mais des associations distinctes. Ce sera refusé" , a prévenu l’élu RC, qui a ajouté que le projet devait être ajouté au plan stratégique transversal.