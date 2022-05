Dans le cadre de son plan STAR qui doit actualiser la Vision stratégique de la Défense, la ministre en charge, Ludivine Dedonder (PS), préconise l’achat de 14 hélicoptères légers (NDLR: l’Airbus H145M est souvent cité). Leur arrivée est espérée pour 2024-2025. L’acquisition d’hélicoptères lourds est aussi envisagée pour 2029-2030.

Cette double acquisition doit permettre de remplacer les hélicoptères légers A-109 qui arriveront en fin de vie en 2030 et les 4 hélicoptères de transport moyen NH-90 TTH, tous basés à l’aéroport militaire de Beauvechain.

Les NH-90 TTH devraient quitter leur service en 2024 alors que le premier exemplaire n’a été livré qu’en 2013 et qu’ils n’ont participé qu’à une seule mission opérationnelle, en 2018, au Mali. Mais depuis juin 2020, ils ne sont plus la priorité de l’armée. Un manque de personnel, un faible soutien industriel et le coût pour les faire voler sont avancés comme explication.

Les 4 NH-90 version marine ne sont pas concernés par cette mise à la retraite anticipée de la Défense belge.

Une collaboration avec l’Allemagne ou les Pays-Bas?

La capacité hélicoptère de celle-ci n’est toutefois pas remise en cause comme on le comprend avec les acquisitions prévues, même si ses missions sont appelées à évoluer.

En ce qui concerne les hélicoptères lourds, le député a voulu savoir quels modèles étaient possibles tout en citant l’engin de Boeing, le Chinook. Il a aussi demandé s’il y aura des collaborations avec l’Allemagne (qui devrait acquérir une soixantaine de Chinooks) ou avec les Pays-Bas (qui dispose d’une flotte renouvelée en 2021 de 20 Chinooks).

Dans sa réponse, la ministre s’est contentée de généralités. Elle a souligné qu’un dossier concernait les hélicoptères légers et un second les engins lourds dont le nombre est encore à déterminer, ne confirmant pas le chiffre de 4 cité par le député.

Elle n’a pas non plus parlé de Chinook, expliquant que la Défense ne peut pas désigner de modèles pour éviter des erreurs dans le cadre du futur marché public pour l’acquisition de ces appareils.

En ce qui concerne une collaboration internationale, la question sera évaluée.

«On a déjà fait miroiter à plusieurs reprises ce genre d’acquisition.»

"Vous continuez à gagner du temps. Or le temps d’une législature est limité" , a répliqué Peter Buysrogge qui a ajouté attendre l’actualisation de la loi de programmation militaire pour la période 2023-2030. L’avant-projet de loi a été approuvé par le gouvernement fédéral fin février dernier et il doit encore être soumis au Parlement. On y verra alors plus clair sur les investissements prévus pour la Défense.

Mais le député aurait sans doute voulu plus de précisions. "On a déjà fait miroiter à plusieurs reprises ce genre d’acquisition."

Si l’achat se concrétise, reste à voir combien d’appareils seront concernés. N’oublions pas que certains experts ont pointé la petitesse de la flotte de NH-90 TTH parmi ses faiblesses. Certains lancent donc l’idée d’une collaboration avec les Pays-Bas pour mettre en œuvre ces hélicoptères lourds, un peu à l’image de l’unité belgo-luxembourgeoise qui opérera, à terme, 8 avions de transport A400M dont un luxembourgeois, le premier qui a d’ailleurs été livré en octobre 2020.