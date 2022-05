Covid: des chercheurs de l’UCLouvain ont trouvé le moyen d’empêcher le virus d’infecter les cellules

Deux ans de recherche

Depuis deux ans, l’équipe de David Alsteens, chercheur à l’Institut des sciences et technologies biomoléculaires de l’UCLouvain, s’efforce de comprendre les mécanismes, au niveau moléculaire, qui permettent au coronavirus d’infecter nos cellules. " En septembre 2020, on a eu les premières preuves que la porte d’entrée principale de la protéine Spike dans les cellules est le récepteur ACE2. On a également découvert qu’il y avait d’autres interactions entre le virus et les cellules et que ces interactions pouvaient jouer elles aussi un rôle important ".

Le virus se présente comme une balle équipée de crochets qui sont capables d’avoir l’effet d’un scratch sur nos cellules, rappelle David Alsteens. " Chaque crochet renforce la capacité du virus à se lier aux cellules . Chaque crochet compte, on a essayé de comprendre quelles étaient toutes les possibilités pour le virus de s’accrocher sur les cellules"

Le trousseau de clés

On savait déjà que les résidus de sucres présents à la surface des cellules ont pour fonction de favoriser la reconnaissance de celles-ci.Ils permettent aux virus d’identifier plus facilement leurs cibles et facilitent leur point d’accroche et l’infection des cellules

Parmi tous les types d’acides sialiques (résidus de sucres) différents, les chercheurs ont identifié une variante qui interagissait de manière spécifique avec le SARS-CoV-2. " On s’est dit que s’il était très spécifique, il pourrait être utilisé à son insu pour bloquer la capacité du virus à se lier aux cellules ", précise David Alsteens. En clair, ils ont trouvé le trousseau de clés qui permet aux virus d’ouvrir la porte des cellules.

Et puis le cadenas

Comment empêcher le virus de se lier aux cellules? En bloquant les points d’accroche de la protéine S ce qui revient à supprimer toute interaction avec la surface cellulaire, un peu comme si un cadenas bloquait la serrure de la porte d’entrée de la cellule. Les chercheurs ont fait en sorte que l’interaction entre le virus et l’agent bloquant qu’ils ont mis au point soit plus forte que celle entre le virus et la cellule. Pour y parvenir, les chercheurs ont eu recours à un outil spécial, le microscope à force atomique qui leur a permis de mesurer la force avec laquelle le virus se lie au récepteur.

Les scientifiques ont donc démontré que des structures multivalentes (ou glycoclusters) présentant de multiples acides sialiques 9-O-acétylés à leur surface (la fameuse variante de sucre mise à jour par l’équipe UCLouvain) sont capables de bloquer aussi bien la liaison que l’infection du SARS-CoV-2. Si le virus ne s’attache pas aux cellules, il ne sait plus entrer et meurt au bout d’1 à 5 heures.

Cette découverte a l’avantage d’agir sur le virus, indépendamment des mutations. Elle pourrait également permettre de contrer d’autres virus dont les facteurs d’attachements sont similaires.

Traitement antiviral

L’équipe de chercheurs va prochainement réaliser des tests sur la souris afin d’appliquer ce blocage des liaisons du virus et observer si cela fonctionne sur l’organisme. Avec l’objectif ultime de mettre au point un traitement antiviral.

" On pourrait imaginer que cette molécule puisse être donnée par voie d’aérosol par exemple pour atteindre directement les sites des interactions du virus, avance David Alsteens. Ou bien administrer ce traitement au début de la maladie ou à titre préventif après un contact avec une personne malade…"

Cette découverte s’avère également intéressante pour le futur, pour contrer d’autres virus dont les facteurs d’attachements sont similaires.