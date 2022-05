Premier marché artisanal et gourmand au PAMexpo

Ce marché sur Court-Saint-Étienne devait être organisé lors de la Saint-Valentin, en février dernier. " Le PAMexpo était réquisitionné comme centre de testing. Nous avons reporté notre marché à deux reprises. Puis ici, nous l’avons maintenu, même si nous savions qu’une telle organisation à l’intérieur en mai rencontrerait moins de succès."

On ne s’est en effet pas bousculé dans les allées entre les échoppes. "C ’était un test pour savoir comment cela allait se passer. L’intention est de renouveler l’expérience mais nous espérons pouvoir la tenir au mois de février, la prochaine fois."

63 exposants et des artisans locaux

Les organisateurs avaient réuni 63 exposants. " Nous avons environ 30% de produits alimentaires et 70% d’autres produits. Lorsque nous sommes à l’extérieur, les produits artisanaux alimentaires représentent 15%. Nous avons trois exigences vis-à-vis des exposants: le produit doit être artisanal, l’artisan doit être en ordre avec l’Afsca, il doit posséder un numéro de TVA", poursuit Christian Drielinck.

Quelques artisans locaux étaient présents, dont l’association néo-louvaniste "Du côté du Sud". Elle récolte des fonds pour venir en aide aux agriculteurs du Niger. Alain Pilloy y vendait des piments en poudre, des sauces hot et même de la bière au piment. De quoi réjouir les amateurs de recettes relevées. Plus loin, une personne coule l’étain. " Elle est limitée ici à l’intérieur, où il n’est pas possible de faire du feu. Les enfants pouvaient couler des pièces en étain , indiquait encore Christian Drielinck. Notre objectif est de venir en aide aux artisans. Le coût d’un stand est de 100 €, c’est accessible. Nous avons du matériel, comme des tonnelles par exemple, que nous louons à petits prix pour permettre à tous de se présenter au public. Nous avons un contact pour une organisation identique à Wavre. Nous avons rencontré beaucoup de succès à Maredsous lors du week-end de Pâques. Nous y avons accueilli 18500 visiteurs ".