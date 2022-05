Perwez: 10 ans de collaboration entre la Ville et la base aérienne de Beauvechain signés dans une charte

Le Colonel July, actif sur la base militaire de Beauvechain, était très content de voir la tradition perdurer, avec en soirée un concert offert aux citoyens. "C’est naturellement important d’avoir ce lien entre la Défense et la nation. On participe aux cérémonies qui se déroulent à Perwez, comme les commémorations du 11 novembre ou du 8 mai. Et la commune vient chez nous pour des remises et autres repas. C’est un soutien mutuel."

Les militaires utilisent parfois le centre sportif pour leurs entraînements, alors que les élèves des écoles de Perwez ouvrent de grands yeux lorsqu’ils visitent la base. "Qu’est-ce que c’est le CC Air? Un petit staff responsable des formations avancées pour notre force aérienne, depuis 2010. Tant pour les pilotes que pour les pompiers ou la météo. Nous sommes un peu responsables de l’Air Force School, une sorte d’académie. Ensuite, les jeunes rejoignent les unités opérationnelles."

Pour Carl Cambron, bourgmestre faisant fonction de l’époque, le moment était même émouvant. "On a voulu marquer le coup quand on a signé la charte en organisant un concert. Personne n’y croyait vraiment. La première année, nous étions 150-180 dans le foyer culturel. La deuxième année, ça a pris de l’ampleur et ce même foyer culturel était rempli. Du coup, pour la troisième édition, nous sommes allés dans une église pour pouvoir accueillir tout le monde." Avant de migrer vers le Perwex, nettement plus adapté encore.

Et mercredi dernier, c’était donc le retour de cette tradition, après deux ans d’absence. L’orchestre du CC Air, dirigé par le Commandant chef Matty Cilissen, a assuré la première partie, avant des reprises du groupe Queen, par Mother Mercury. "La collaboration s’est toujours très bien passée, assure le Colonel July. Avec la crise sanitaire, nous avons cependant dû tout suspendre. Il est temps de relancer la machine, nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous retrouver."