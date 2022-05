L’exposition «Jodoigne pendant la guerre 40-45», un outil pour ouvrir les yeux et conscientiser

L’exposition du Cercle historique Jodoigne pendant la guerre 1940-1945 arrive à point nommé. Elle nous rappelle ce qu’ont enduré nos parents, il y a quatre-vingt-deux ans, lors de l’invasion de notre pays par les nazis. Ces morts violentes, inutiles, de civils et de militaires, ces absurdités et ces horreurs répétées, l’Ukraine y fait face en ce moment. Chez nous, comme le rappelle Mireille Étienne, la présidente du Cercle, la Seconde guerre mondiale engendra quelquefois des conflits dans le conflit, car au cours des quatre années d’occupation qui suivirent l’invasion de la Belgique, on se battait sur différents fronts – et, quelquefois, au sein d’une même famille, entre collaborateurs et résistants. Pendant ce temps-là, nombre de pères étaient prisonniers en Allemagne et leurs femmes devaient se débrouiller pour nourrir les enfants. "La vie, poursuit Mireille Étienne, était ponctuée de restrictions, de rationnements, de peurs surtout. L’incertitude du lendemain était la norme."