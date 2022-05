Summer love , sa dernière production, est disponible depuis peu sur les plateformes en ligne. " Cette chanson évoque des moments magnifiques que j’ai vécus à Amsterdam durant l’été 2020, entre deux confinements,explique l’artiste rixensartois. J’y ai rencontré une fille et nous avons vécu des moments hors du temps. Ça n’a duré que quelques jours avant que nous repartions chacun de notre côté mais c’était magique. Les paroles évoquent mon envie de revenir à ce moment suspendu."

Un hymne romantique, mélancolique et rythmique à la fois, taillé sur mesure pour l’été. " J’étais super-bien quand je l’ai écrite, d’humeur joyeuse. En conséquence, c’est sans doute la chanson la plus pop de l’EP que je vais sortir à la rentrée."

Un mini-album écrit, composé, produit et enregistré à Amsterdam où Alex Lucas avait embarqué sa guitare, son piano et son home studio pendant plusieurs semaines. "Ce sera un disque plein de chansons d’amour, sourit-il. Il est déjà fini et je suis prêt à le sortir mais je distille d’abord quelques chansons ici et là."

Ce futur EP sortira trois ans après son premier opus Basement Stories sur lequel figuraient notamment les titres Hold on , fruit d’une collaboration avec Konoba et Lost my mind dans laquelle il chantait avec Absolem. "Nous préparons d’ailleurs un deuxième “feat” avec Absolem parce que les retours étaient excellents" , poursuit l’artiste aux multiples talents qui a également déjà collaboré avec Alex Germys, Todiefor et Caballero & JeanJass.

Sa voix sur le dernier titre de Kid Noize

Le Brabançon de 30 ans, récemment signé chez Sony Music, continue à travailler pour d’autres artistes. "J’ai chanté sur le dernier titre de Kid Noize: “Wawa” que j’ai coécrit avec lui au même titre qu’Hallelujah, dernier single d’Alex Germys. Par son intermédiaire, j’ai également écrit “When I cry” le premier single de Jade De Rijcke, vainqueur de The Voice kids Vlaanderen en 2018."

Écrire, le Brabançon a ça dans la peau depuis l’adolescence puisqu’il n’avait que 12 ans quand il a participé à Eurokids, Eurovision pour enfants, sur la RTBF, où il a écrit sa première chanson Écoute Moi .

Alex Lucas sera en concert à Braine-le-Château le 20/08 et au Botanique le 23/11.