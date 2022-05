Le conseil communal de Perwez bientôt en ligne ? "Un peu de patience", dit le bourgmestre

Le conseil communal de mardi dernier s’est déroulé au Perwex, afin de maintenir une certaine distance entre chaque élu. Une formule intermédiaire entre les séances en ligne et celles qui se déroulaient avant la crise sanitaire dans la maison communale. « Mais de plus en plus de personnes me disent qu’elles seraient intéressées, maintenant que la pandémie est plus ou moins terminée, que le conseil communal soit retransmis en ligne. Cela permettrait de suivre à nouveau l’actualité de la commune de Perwez », a déclaré Jules Noël, conseiller communal DRC +, en guise d’interpellation au Collège communal.