Herrmann-Debroux: 6 députés veulent forcer le gouvernement à s’opposer à la démolition

Avec cinq autres députés du groupe Les Engagés, le Perwézien a signé une proposition de résolution "visant à demander au gouvernement wallon de saisir le Comité de concertation afin d’exiger la suspension de la démolition du viaduc Herrmann-Debroux à Bruxelles et l’établissement d’une concertation interfédérale."

Cette proposition sera discutée et soumise au vote la semaine prochaine.

"Il va falloir que les autres groupes politiques se positionnent aussi.J’entends et me réjouis des critiques formulées par Jean-Paul Wahl (MR) dans la presse, et par Olivier Maroy (MR) et Dimitri Legasse (PS) au parlement.On va maintenant savoir si les paroles sont suivies d’actes" , lance le Perwézien en tentant de mettre la pression.

Lors de la dernière séance plénière du parlement wallon, le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), a expliqué qu’une concertation était déjà prévue.Il ne s’est toutefois pas déclaré opposé au projet, pas plus qu’il ne l’aurait soutenu.

Deux jours plus tard, le ministre-président bruxellois affirmait, au parlement bruxellois, que la Région bruxelloise avait avancé dans le dossier du réaménagement de la zone entourant le viaduc Herrmann-Debroux en respectant les règles, notamment en informant les Régions voisines. Mais, ajoutait Rudi Vervoort, la Région wallonne n’en avait pas profité pour formuler de remarque lorsque le projet avait démarré.

Le ministre wallon Willy Borsus a réagi à ses propos, les jugeant "scandaleux" (lire ci-dessous).

Cela étant dit, dans leur proposition de résolution, les six élus LE mentionnent d’autres "décisions unilatérales en matière de mobilité" prise par la Région bruxelloise sans se soucier des conséquences immédiates sur les navetteurs wallons. "Ce fut le cas pour la fermeture du Bois de la Cambre ou la taxation au kilomètre" , rappelle André Antoine qui a souvent qualifié ce dernier projet de hold-up: "Je rappelle que la Région bruxelloise bénéficie d’une dotation "navetteurs" afin de faire face aux coûts que peuvent engendrer les travailleurs wallons qui travaillent sur son territoire."