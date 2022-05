Braine-l'Alleud: un 10e Relais pour la Vie les 14 et 15 mai

L’objectif est de financer la recherche contre le cancer mais aussi d’instaurer sur place une ambiance conviviale et bienveillante pour une activité qui s’adresse à tous les publics, mettre à l’honneur les malades et ceux qui sont parvenus à guérir, ainsi que faire passer quelques indispensables messages de prévention.

C’était il y a douze ans pour la première en terre brainoise et aujourd’hui, pas moins de 41 Relais pour la Vie sont mis sur pied en Belgique. À Braine-l’Alleud, après deux éditions annulées pour cause de crise sanitaire, on en sera à la dixième édition, les 14 et 15 mai prochain au stade Gaston Reiff.

Encore possible de s’inscrire

La reprise est un peu difficile: pour l’instant, 21 équipes se sont fait connaître, ce qui est un nombre largement inférieur à celui des éditions précédentes. Mais ceux qui le veulent peuvent encore s’inscrire ( www.relaispourlavie.be/relays/braine-lalleud-2022 ) et il n’est pas non plus interdit de venir le jour-même, pour faire quelques tours de piste de manière individuelle et contribuer à la cause.

Du reste, il ne faut pas faire partie d’une équipe pour venir encourager les participants le week-end prochain, et assister par exemple aux moments (très) forts que sont la cérémonie d’ouverture et le tour d’honneur des "battants" le samedi à 14h30, l’émouvante cérémonie des bougies à la tombée de la nuit, et la cérémonie de clôture.

Julie Compagnon comme marraine

Mais durant les 24 heures du Relais et même la nuit, il y aura des animations, des stands de prévention ouverts, des démonstrations, des concerts. On pourra notamment entendre dimanche la chanteuse Julie Compagnon, qui est la marraine de cette 10e édition. "J’ai été très honorée qu’on me demande de participer, et j’ai tout de suite répondu à l’appel, explique-t-elle, très émue. Mon compagnon est décédé du cancer l’an dernier, il a lutté de toutes ses forces durant le confinement et je voulais être là pour cette reprise des activités, pour dire combien il est important d’être entouré lorsqu’on est malade, et encourager le dépistage. Il est primordial aussi que les familles qui affrontent cette épreuve puissent être en contact, et échangent entre elles."

Lors de la dernière édition, le Relais pour la Vie brainois et les autres événements mis sur pied par les bénévoles qui prolongent cette dynamique toute l’année ont fait monter le compteur jusqu’à 133459 euros. Les organisateurs espèrent faire aussi bien pour la dixième édition.