Plus de restrictions et une affiche qui faisait la part belle au rap les deux premiers soirs avant une programmation plus familiale le dimanche. De l’attraction Wejdene au très attendu Kendji Girac dont le titre Les yeux de la mama a fait chavirer le cœur des nombreuses mamans présentes en ce jour de fête des mères, il y en a eu pour tous les goûts.

Cette édition est qualifiée d’un bon cru par les organisateurs. Pas un grand cru mais un cru correct pour un retour à la normale avec un nombre de festivaliers qui devait approcher les 10000 personnes. "On peut parler d’une belle affluence, même si on espérait un peu plus de monde en fonction de l’affiche , confirment les organisateurs Benoît Malevé et Pierre Pinter. L’ambiance était là mais on est partis sur un nombre mineur de festivaliers le vendredi, il y en avait plus le samedi et les familles étaient nombreuses le dimanche avec des gens partout sur le site. On voulait une journée familiale avec la présence de Kendji et c’est une réussite."

Si le public a apprécié, les artistes aussi. "Il n’y a rien à jeter au niveau de la programmation et j’ai reçu beaucoup de retours positifs des artistes , ajoute Pierre Pinter. Pour le reste, tout a bien roulé, tant au niveau de l’organisation que de la sécurité."

Et que dire des bénévoles qui étaient encore 200 à travailler sur le site du festival. "Nous sommes repartis sur une base solide et c’était beaucoup de travail. Je sais que des personnes ont adoré l’affiche, d’autres moins, mais l’ambiance était au rendez-vous, signe que cela a plu."