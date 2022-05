Avec Kendji Girac en tête d’affiche, l’Inc’Rock annonce une journée familiale ce dimanche

Si les organisateurs étaient quelque peu déçus de l’assistance de vendredi soir, les festivaliers étaient bien plus nombreux samedi lors de la deuxième journée consacrée au rap. Aujourd’hui, jour de fête des mères, on attend plus de 3000 personnes à Incourt pour une programmation nettement plus variée. Si Gendji Girac qui se produira à 20h30 devrait attirer du monde, ils seront avant ça certainement nombreux à venir applaudir des artistes tels que Juicy, Ykons, Saule, Wejdene ou encore Monsieur Nicolas, le régional de l’étape.