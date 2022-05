La Commune d’Incourt n’a pas oublié les événements de juillet dernier, « en sachant que nous avons eu une chance inouïe par rapport aux communes voisines », insiste Léon Walry. Suite aux fortes pluies de plus en plus fréquentes et aux inondations, le collège a décidé d’octroyer une prime « anti-inondations » aux citoyens habitant les zones reconnues inondables. L’objectif est de protéger les biens contre l’intrusion des eaux, notamment par la mise en place de batardeaux, avec un retour possible jusqu’à 18 mois en arrière.