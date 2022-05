Cet hiver, il a proposé un cyclo-cross qui a fait l’unanimité dans le milieu. Il a décidé de se lancer sur les organisations de courses sur route. "On a prévu un parcours de 5,8 kilomètres qui sera très attractif avec de belles routes. Il faut d’ailleurs signaler l’aide de la Commune d’Orp-Jauche, avec le service technique qui a balayé l’ensemble du tracé. Le départ et l’arrivée se feront depuis les installations du club de football local puis les coureurs emprunteront le remembrement vers Jandrain. En cas de vent, cela pourrait faire mal sur les hauteurs. Une fois sur Jandrain, le peloton reviendra sur Orp-Le-Petit via la place puis le château-rose. Je suis convaincu que les coureurs apprécieront le parcours."

C’est donc un retour au cyclisme dans le village. "J’ai connu la dernière course voici 35 ans. À ce moment, le tracé partait du cœur d’Orp, au café le Lyrique, s’en allait vers Maret puis revenait sur Orp-le-Petit avant de rejoindre Orp-le-Grand. La belle époque."

Une délégation ukrainienne au départ

Pour ce dimanche, deux courses sont programmées, la première à 10h (10 tours) et la suivante à 15h pour 13 tours. "L’arrivée sera superbe, on a prévu des publicités sur les barrières et un aménagement comme pour les grandes courses. Le tracé sera balisé également afin de permettre aux coureurs de venir le reconnaître s’ils le désirent. J’espère avoir un petit succès de participation. J’ai multiplié les contacts en ce sens et je sais qu’avec ce que l’on propose, le bouche-à-oreille fonctionnera et si certains hésitent à venir dimanche, ils seront là la prochaine fois. On devrait toucher aussi un public de coureurs de la Flandre puisqu’on est limitrophe. J’ai aussi eu un contact avec la délégation ukrainienne présente à Loupoigne. Ils seront eux aussi au départ d’Orp ce dimanche. Cela s’annonce vraiment bien."